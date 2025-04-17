На півдні Сили оборони відбили масштабний штурм росіян, знищивши 29 одиниць бронетехніки

Фото: Генштаб ЗСУ

У середу, 16 квітня, близько 18:00 на Запорізькому напрямку противник змінив тактику і розпочав штурмові дії у складі підрозділів, противник успіху не мав, повідомили у Силах оборони півдня.

"Склад штурмової групи противника: не менше 320 чоловік особового складу, 40 одиниць бойової броньованої техніки, три танки та близько десятка багі. Місцевість: Ділянка лінії фронту біля населених пунктів П'ятихатки, Степове, Лобкове, Мала Токмачка та Малі Щербаки", - йдеться у повідомленні.

У ЗСУ розповіли, що сили противника складали штурмові групи від кількох полків 58 загальновійськової армії південного військового округу.

Своєю чергою повітряна розвідка Сил оборони України завчасно виявила висування противника. Було завдано ударів безпілотними літальними апаратами та артилерією.

"Перше ураження російської бойової техніки (знищено три БМП) відбулося за 8 км до лінії бойового зіткнення. Бій тривав понад дві з половиною години, українські сили завдавали вогневого ураження по штурмовиках", - йдеться у повідомленні..

Втрати противника: знищено 29 одиниць бойової техніки, 140 людей особового складу, пошкоджено три танки.

"Результат: противник успіху не мав, жодної позиції Сили оборони України не втратили", - заявили у ЗСУ.