Події

20:35 25.05.2024

Глава МЗС Чехії після удару по Харкову: Не купуйтеся на кремлівські казки про мир

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Глава МЗС Чехії після удару по Харкову: Не купуйтеся на кремлівські казки про мир

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський закликав не вестися на "казки про мир" Володимира Путіна.

"П'ятниця - кремлівський цар нібито дає зрозуміти, що хоче миру. Субота - бомбить гіпермаркет, повний мирних жителів", - написав він у соціальній мережі Х, реагуючи на авіаудар, нанесений російськими військами по гіпермаркету в Харкові.

"Не купуйтеся на кремлівські казки. На зустрічі міністрів НАТО в Празі я проситиму своїх колег посилити підтримку для стримування російського імперіалізму", - додав він.

 

 

 

Теги: #підтримка #чехія #позиція

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