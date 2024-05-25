Глава МЗС Чехії після удару по Харкову: Не купуйтеся на кремлівські казки про мир

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський закликав не вестися на "казки про мир" Володимира Путіна.

"П'ятниця - кремлівський цар нібито дає зрозуміти, що хоче миру. Субота - бомбить гіпермаркет, повний мирних жителів", - написав він у соціальній мережі Х, реагуючи на авіаудар, нанесений російськими військами по гіпермаркету в Харкові.

"Не купуйтеся на кремлівські казки. На зустрічі міністрів НАТО в Празі я проситиму своїх колег посилити підтримку для стримування російського імперіалізму", - додав він.