Події

19:00 25.05.2024

Зеленський ввів санкції проти двох фізосіб і низки російських медійних компаній, а також компаній, що працюють у сфері ВПК і фінтеху

2 хв читати
Зеленський ввів санкції проти двох фізосіб і низки російських медійних компаній, а також компаній, що працюють у сфері ВПК і фінтеху

Президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 22 травня 2024 року "Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Указ №340/2024 підписано також 22 травня 2024 року.

Згідно з рішенням РНБО, санкції запроваджуються щодо двох фізичних осіб - проти Євгена Вороніна, надзвичайного і повноважного посла РФ у Панамі, та Олексія Федоренка, засновника і керівника кількох підприємств, що працюють у сфері військово-промислового комплексу, зокрема ТОВ "Корпорація Парус".

У переліку юридичних осіб, проти яких запроваджують санкції, 69 підприємств, понад 20 медіа-компаній, які працюють як у тимчасово-окупованому Росією Криму, так і в самій Росії, а також компанії, пов'язані з військово-промисловим комплексом, і компанії, які проводять фінансові розрахунки та працюють у сфері фінансів.

Серед підсанкційних медіа-компаній - телерадіокомпанія ТОВ "НТВ-ПЛЮС", АТ "Первый канал. Всесвітня мережа", ВАТ "Телерадіокомпанія Збройних Сил Російської Федерації "Звєзда", АТ "Москва Медіа", Автономна некомерційна організація Інформаційний центр радіомовлення, мистецтва і культури "Віра, надія, любов", АТ "Телерадіокомпанія "Петербург", ТОВ "Акцепт" (Телевізійний канал Рен ТВ), ТОВ "Мультимедійний інформаційний центр "Извєстия", Автономна некомерційна організація "Суспільне телебачення Росії", ЗАТ "Мультимедіа Холдинг", АТ "Редакция газеты "Московский комсомолец", Автономна некомерційна організація "Телерадіокомпанія "Крим", ТОВ "Студия "Ялта ТВ", ТОВ "Телерадіокомпанія "Ялта" та інші.

Санкції запроваджено також проти ТОВ "Ураніс", що займається розробкою і виробництвом радіоапаратури, компонентів КВ і УКХ комплексів радіозв'язку, проти ТОВ "Вебмані.Ру", АТ "Обчислювальні Сили" та інших. 

Серед підсанкційних компаній низка підприємств з українською реєстрацією. Це, зокрема, ДП "Фінансова компанія "ЕЛМІ", ТОВ "Вебмані.Юей", ДП "Фінансова установа "ВМ-Фактор", ТОВ "Агентство Гарантій".

Теги: #санкції_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

03:47 16.05.2024
Нова Зеландія ввела нові санкції проти РФ

Нова Зеландія ввела нові санкції проти РФ

13:47 23.02.2024
Байден оголосив про нові санкції щодо РФ

Байден оголосив про нові санкції щодо РФ

07:25 22.12.2023
Постачання газу з російського проєкту "Арктик СПГ-2" зупинено через санкції США

Постачання газу з російського проєкту "Арктик СПГ-2" зупинено через санкції США

20:46 18.12.2023
Кулеба подякував ЄС за ухвалення 12-го пакета санкцій проти РФ

Кулеба подякував ЄС за ухвалення 12-го пакета санкцій проти РФ

22:48 16.12.2023
ЄС планує проголосувати за 12-й пакет санкцій проти РФ наступного тижня - ЗМІ

ЄС планує проголосувати за 12-й пакет санкцій проти РФ наступного тижня - ЗМІ

00:30 15.12.2023
Лідери ЄС вітають 12 пакет санкцій проти РФ

Лідери ЄС вітають 12 пакет санкцій проти РФ

16:30 13.12.2023
12-й пакет санкцій ЄС для РФ практично готовий - високопоставлений європейський дипломат

12-й пакет санкцій ЄС для РФ практично готовий - високопоставлений європейський дипломат

15:35 07.12.2023
Україна запровадила черговий пакет санкцій проти російських громадян і компаній

Україна запровадила черговий пакет санкцій проти російських громадян і компаній

17:41 15.11.2023
Боррель запропонував запровадити санкції щодо понад 120 юридичних і фізичних осіб через війну РФ проти України

Боррель запропонував запровадити санкції щодо понад 120 юридичних і фізичних осіб через війну РФ проти України

18:48 10.11.2023
Канада розширила список антиросійських санкцій, включивши до нього низку ЗМІ

Канада розширила список антиросійських санкцій, включивши до нього низку ЗМІ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони України повністю зупинили ворога на напрямку Стрілеча-Глибоке та вибивають його з позицій

Окупанти знову вдарили по Харкову по району щільної житлової забудови, двоє постраждалих - Терехов

У Харкові вже 33 постраждалих унаслідок авіаударів РФ - ОВА

Російський повітряний флот міг зазнати такого ж краху, як і Чорноморський, за наявності в України сучасних ППО та авіації - Зеленський

Зеленський про удар по гіпермаркету в Харкові: Якби в України було достатньо засобів ППО та бойової авіації, такі російські удари стали б просто неможливими

ОСТАННЄ

Сили оборони України повністю зупинили ворога на напрямку Стрілеча-Глибоке та вибивають його з позицій

Окупанти знову вдарили по Харкову по району щільної житлової забудови, двоє постраждалих - Терехов

У ХАРКОВІ ЗНОВУ ВИБУХ, ПОПЕРЕДНЬО - ЦЕНТРАЛЬНІ РАЙОНИ - МЕР ТЕРЕХОВ

Україна закликає західних партнерів посилити постачання зброї для ЗС України і зняти обмеження на її використання

Генштаб ЗСУ: Обстановка на покровському напрямку залишається напруженою, додалися штурми поблизу Уманського і Водяного

У Харкові вже 33 постраждалих унаслідок авіаударів РФ - ОВА

Російський повітряний флот міг зазнати такого ж краху, як і Чорноморський, за наявності в України сучасних ППО та авіації - Зеленський

Кількість постраждалих у Харкові в гіпермаркеті зросла до 25, четверо зникли безвісти, ще 11 працівників ТЦ не виходять на зв'язок

У Вишгородському районі біля с. Нові Петрівці загоряння лісової підстилки на 15 га, у Києві можливе задимлення

Пожежу в будівельному гіпермаркеті в Харкові локалізовано - ДСНС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА