Зеленський ввів санкції проти двох фізосіб і низки російських медійних компаній, а також компаній, що працюють у сфері ВПК і фінтеху

Президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 22 травня 2024 року "Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Указ №340/2024 підписано також 22 травня 2024 року.

Згідно з рішенням РНБО, санкції запроваджуються щодо двох фізичних осіб - проти Євгена Вороніна, надзвичайного і повноважного посла РФ у Панамі, та Олексія Федоренка, засновника і керівника кількох підприємств, що працюють у сфері військово-промислового комплексу, зокрема ТОВ "Корпорація Парус".

У переліку юридичних осіб, проти яких запроваджують санкції, 69 підприємств, понад 20 медіа-компаній, які працюють як у тимчасово-окупованому Росією Криму, так і в самій Росії, а також компанії, пов'язані з військово-промисловим комплексом, і компанії, які проводять фінансові розрахунки та працюють у сфері фінансів.

Серед підсанкційних медіа-компаній - телерадіокомпанія ТОВ "НТВ-ПЛЮС", АТ "Первый канал. Всесвітня мережа", ВАТ "Телерадіокомпанія Збройних Сил Російської Федерації "Звєзда", АТ "Москва Медіа", Автономна некомерційна організація Інформаційний центр радіомовлення, мистецтва і культури "Віра, надія, любов", АТ "Телерадіокомпанія "Петербург", ТОВ "Акцепт" (Телевізійний канал Рен ТВ), ТОВ "Мультимедійний інформаційний центр "Извєстия", Автономна некомерційна організація "Суспільне телебачення Росії", ЗАТ "Мультимедіа Холдинг", АТ "Редакция газеты "Московский комсомолец", Автономна некомерційна організація "Телерадіокомпанія "Крим", ТОВ "Студия "Ялта ТВ", ТОВ "Телерадіокомпанія "Ялта" та інші.

Санкції запроваджено також проти ТОВ "Ураніс", що займається розробкою і виробництвом радіоапаратури, компонентів КВ і УКХ комплексів радіозв'язку, проти ТОВ "Вебмані.Ру", АТ "Обчислювальні Сили" та інших.

Серед підсанкційних компаній низка підприємств з українською реєстрацією. Це, зокрема, ДП "Фінансова компанія "ЕЛМІ", ТОВ "Вебмані.Юей", ДП "Фінансова установа "ВМ-Фактор", ТОВ "Агентство Гарантій".