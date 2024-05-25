Російський повітряний флот міг зазнати такого ж краху, як і Чорноморський, за наявності в України сучасних ППО та авіації - Зеленський

Якби в України було більше адекватних, сучасних систем ППО та авіації, то російський повітряний флот уже зазнав би такого ж краху, як і Чорноморський флот, сказав у відеозверненні в суботу президент України Володимир Зеленський.

"Коли ми говоримо лідерам світу, що Україні потрібно достатньо захисту ППО, коли ми говоримо, що потрібна реальна рішучість – для дозволу захищати життя наших людей саме так, як це буде ефективно, щоб російські терористи не могли навіть наблизитись до наших кордонів, – ми говоримо про те, як буквально не допустити подібних терористичних ударів", - сказав він про атаку будівельного гіпермаркету в суботу в Харкові.

"Сьогодні у наших воїнів на Донеччині є результат, який необхідний за всіма напрямками, у всіх тих районах, де російські удари загрожують нашим позиціям, нашим містам і громадам. Воїни нашої 110-ї окремої механізованої бригади збили сьогодні черговий російський Су-25", - сказав Зеленський.

"Збивати російську бойову авіацію, російські ракети, їхні дрони - це реально миротворчі заходи", - наголосив він.