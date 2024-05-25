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14:48 25.05.2024

Зеленський: Таким країнам, як Китай, потрібно захищати Україну, тому що Пекін говорить про повагу до територіальної цілісності

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Зеленський: Таким країнам, як Китай, потрібно захищати Україну, тому що Пекін говорить про повагу до територіальної цілісності

Президент України Володимир Зеленський заявив, що таким країнам, як Китай, потрібно захищати Україну, бо Китай говорить про повагу до територіальної цілісності, однак натомість продовжує балансувати між Росією і Заходом.

В інтерв'ю центральноазійським ЗМІ Зеленський заявив, що Україна зробила все можливе для залучення Китаю до участі в майбутньому Саміті миру та активізації його ролі в завершенні війни.

"Що ще має зробити президент країни, яка воює, щоб залучити на свій бік, навіть не на свій, а на бік закінчення війни, щоб Україна була почута в Китаї? Що я повинен зробити? Запросити їхнього лідера - зроблено. Запит мій зустрітися з керівником Китаю - зроблено. Дзвінки з лідером Китаю проведені", - зазначив він.

Однак у цьому питанні, як вважає Зеленський, "Китай балансує між росіянами і Україною. І я б сказав, що в їхньому розумінні - між росіянами і Заходом".

"Це трошки таке, як вам сказати... Ми не якась там країна. Я взагалі вважаю, що не існує "якихось там країн". Кожна країна важлива. Це великий механізм і кожен такий гвинтик важливий. Тому, коли позиція тієї чи іншої країни - це між Росією та Америкою, це зневажливе ставлення до України та українців. Це не війна між Росією та Америкою. Це війна між Росією та Україною. Я з великою повагою ставлюся до Китаю, до людей Китаю, до всього того, чого вони досягли і економічно, і технологічно", - зауважив президент.

Як наголосив Зеленський, таким країнам, як Китай, з огляду на їхні заяви про повагу до територіальної цілісності держав, необхідно захищати Україну у війні проти Росії.

"Ви розумієте, що якщо Китай не приїде на саміт, а після цього росіяни кажуть, ми готові до якогось саміту, і Китай каже: "Ми підтримуємо зусилля Росії". Ну як це? Хіба це чесно? Хіба це балансувати між? Я не кажу вже про те, що таким країнам, як Китай, потрібно захищати Україну. Тому що на нас напали. Тому що коли Китай говорить про те, що потрібно поважати територіальну цілісність, - це найважливіше. То хіба РФ під керівництвом Путіна не порушила нашу територіальну цілісність, саме наш суверенітет?", - зазначив він.

Президент України також нагадав, що саме Китай, як один із великих політичних гравців, обіцяв незалежній Україні безпеку в Будапештському меморандумі: "І де всі наші гаранти, де всі ці країни, які мали захищати нашу незалежність?", - запитав він.

Так, за словами Зеленського, якби в України була ядерна зброя, Росія не напала б на Україну.

"То навіщо (Китаю - ІФ-У) говорити про баланс між нашими країнами? Китай повинен захищати Україну. Україна в довгій боротьбі за свою свободу і незалежність уже розраховує не на захист з боку Китаю, а на те, щоб Китай на Саміті миру просто був присутній", - підкреслив він.

Він також зазначив, що "Китай - це справді потужна держава, великий гравець. І я впевнений, що Китай здатен такі речі (війни - ІФ-У) зупиняти або бути одним із тих, хто зупинить. Але в жодному разі не приймати позицію росіян. Це просто нечесно, несправедливо".

Теги: #україна #китай

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