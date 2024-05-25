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12:22 25.05.2024

Генсек НАТО заявив про готовність Альянсу задіяти п'яту статтю про колективну оборону в разі кібератаки

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Генсек НАТО заявив про готовність Альянсу задіяти п'яту статтю про колективну оборону в разі кібератаки

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс може застосувати п'яту статтю про колективну оборону в разі кібератаки на одну з країн блоку.

"Якщо вони (кібератаки - ІФ-У) будуть масштабними, тоді ми можемо задіяти п'яту статтю і відповісти в кіберпросторі, а також в інших сферах, щоб захистити союзників по НАТО", - сказав Столтенберг в інтерв'ю британському журналу The Economist.

При цьому видання зазначає, що таким чином Столтенберг "хотів попередити Росію".

П'ята стаття Північноатлантичного договору передбачає, що напад на одного з членів НАТО розглядатиметься як напад на всіх членів Альянсу.

Теги: #захист #нато #столтенберг #кіберпростір

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