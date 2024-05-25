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07:21 25.05.2024

У Чорному морі один бойовий корабель РФ, у Середземному морі перебуває носій ракет "Калібр"

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У Чорному морі один бойовий корабель РФ, у Середземному морі перебуває носій ракет "Калібр"

Росія утримує на чергуванні в Чорному морі один бойовий корабель, ще один, який є носієм "Калібрів", перебуває в Середземному морі, повідомляють оперативну ситуацію Військово-морські сили ЗС України в суботу вранці.

"Станом на 07:00 25.05.2024 у Чорному морі 1 ворожий корабель; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні; у Середземному морі 1 ворожий корабель, що є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі ВМС.

Також військові інформували: "За добу, в інтересах рф, прохід Керченською протокою здійснили: в Азовське море - 6 суден, із них 1 рухалося з протоки Босфор; у Чорне море - 8 суден, із них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор".

 

 

 

Теги: #кораблі_рф

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