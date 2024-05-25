25 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 822 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 822 RUSSIAN AGRESSION

25 травня в Україні відзначають День Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації та День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження.

Ще сьогодні Всесвітній день хірургії, Всесвітній день Таро, Міжнародний день пігментації шкіри, Міжнародний день без пластику, Міжнародний день степу, Всесвітній тиждень надання незалежності колоніальним країнам і народам, Міжнародний день героїв боротьби проти тоталітаризму, Всесвітній день щитовидної залози, День Африки, Всесвітній день інтер'єру, День філолога, Міжнародний день дітей, які зникли безвісти, Всесвітній день міграції риб.

Православна церква - Третє обрітення глави Івана Предтечі.

День Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації

Заснований 29 квітня 2021 року указом президента України № 181/20211. Присвячений працівникам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження

Відзначають в останню суботу травня.

Заснований Указом президента України № 563/99 від 25 травня 1999 року. Це день, коли вшановують зусилля і досягнення всіх, хто працює у сфері видавництва, поліграфії та книгорозповсюдження.

Створений з огляду на значний внесок працівників цієї сфери в розвиток науки, культури, освіти та духовності народу.

Ще цього дня:

1926 - Убивство Симона Петлюри;

1996 - У Єні чеський легкоатлет Ян Железни встановив нині чинний світовий рекорд у метанні списа - 98 м 48 см;

1996 - У Кошиці словак Ю. Барбарич протягнув на собі 327-тонний поїзд на рекордну відстань - 8,2 метра;

1996 - У Києві відновлено пам'ятник княгині Ользі, зруйнований у 1919 році;

1997 - Шрі-Ланкієць А.Джоакім встановив світовий рекорд, простоявши на одній нозі 76 годин 40 хвилин;

1999 - Боксер-важковаговик Майк Тайсон вийшов на свободу з в'язниці, відсидівши 3 місяці за напад на двох водіїв;

2001 - У Сан-Франциско (США) з'явився новий вид палива для автомобілів - фруктовий бензин;

2014 - В Україні обрано Президента України Петра Порошенка;

2020 - У Міннеаполісі (США) під час затримання було вбито чорношкірого американця Джорджа Флойда, це спричинило масові протести серед населення з жертвами.

Церковне свято

Третє обрітення голови Івана Предтечі

За часів іконоборчих гонінь у VIII столітті, голову Івана Предтечі сховали, а на початку IX століття перевезли до Команів, неподалік від сучасного Сухумі. У 842 році главу перенесли до Константинополя, і згодом, під час Четвертого хрестового походу, католицький священнослужитель Валлон де Сартон знайшов лицьову частину голови в одному з палаців Константинополя.

Третє обрітення відбулося в 850 році, коли святий Ігнатій після Божого одкровення дізнався про місце, де була закопана голова. Срібну посудину зі святою головою урочисто перенесли до Царгорода.

Існує багато версій щодо місця перебування справжньої голови Івана Предтечі. Деякі джерела стверджують, що вона може перебувати в монастирі святого Сильвестра в Римі, у мечеті Омеядів у Дамаску, у Нагірному Карабаху у Вірменії, на Афоні, але найбільш вірогідним місцем знаходження вважається собор Ам'єнської Богоматері у Франції.

Іменини: Іван, Інокентій, Теодор, Федір, Ян.