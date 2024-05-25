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00:32 25.05.2024

За добу відбулося 90 бойових зіткнень, напруженою залишається ситуація на Куп'янському, Покровському, Краматорському та Харківському напрямках - Генштаб ЗСУ

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За добу відбулося 90 бойових зіткнень, напруженою залишається ситуація на Куп'янському, Покровському, Краматорському та Харківському напрямках - Генштаб ЗСУ

На цей час відбулося 90 бойових зіткнень, противник здійснив понад 2200 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із застосуванням різних типів озброєння, найгарячішою залишається ситуація на Куп'янському, Покровському, Краматорському та Харківському напрямках, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 23:00 п'ятниці, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

Так, у зведенні повідомляється, що на Покровському напрямку протягом доби відбулося 15 бойових зіткнень, російські окупанти продовжували спроби вклинитися в нашу оборону з району населеного пункту Очеретине. "Мають частковий успіх східніше Євгенівки. Наші захисники вживають активних заходів щодо відновлення втраченого становища", - йдеться в повідомленні.

"На цьому напрямку загальні втрати противника за сьогодні становлять уже 240 осіб, з яких 58 - убитими та 182 - пораненими. Крім того, знищено три танки та станцію РЕБ. Пошкоджено два танки, один БТР і чотири авто противника", - уточнюють у Геншатбі.

На Краматорському напрямку загалом було відбито 13 спроб противника наблизитися до Часового Яру. Ще одне бойове зіткнення триває в районі Андріївки. Ситуація напружена, але контрольована нашими підрозділами.

На Харківському напрямку відбулося 13 бойових зіткнень із російськими загарбниками. Відбито 10 атак у районах Липці, Тихого та Вовчанська. Триває бій поблизу населеного пункту Стариця. Ситуація контрольована. Крім того, українські захисники штурмовими діями відтісняють ворога від переднього краю оборони, на окремих ділянках мають успіх.

"На цьому напрямку угруповання окупаційних військ втратило ще близько сотні осіб убитими та пораненими. Наші воїни знищили п'ять гармат, два автомобілі, одну одиницю спеціальної техніки. Пошкоджено чотири артилерійські системи, три авто та дві одиниці спецтехніки. Також завдано уражень по дев'яти бліндажах окупантів", - ідеться у зведенні.

На Куп’янському напрямку противник 17 разів намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Бойові дії відбувалися зокрема в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Стельмахівка, Новоєгорівка, Дружелюбівка та Невське. На даний час продовжуються бої поблизу Новоєгорівки, Петропавлівки й Іванівки. На двох останніх ділянках ворог має частковий успіх, ситуація напружена. Силами оборони України вживаються активні заходи щодо стабілізації обстановки.

Теги: #генштаб_зсу #україна #зведення

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