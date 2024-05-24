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21:24 24.05.2024

Путін боїться того, що може дати Саміт миру

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Путін боїться того, що може дати Саміт миру

Володимир Путін не просто хоче зірвати Саміт миру і багато чого намагається для цього зробити, він ще й боїться того, що може дати Саміт, сказав у відеозверненні в п'ятницю президент України Володимир Зеленський.

"Світ здатен примусити Росію до миру і до дотримання норм міжнародної безпеки. Росії нічого протиставити світовій більшості: попри всю путінську брехню, він залежить від оточення – у широкому сенсі цього слова. Від міжнародного оточення – теж", - сказав Зеленський.

За його словами, "ніхто у світі не зацікавлений у цій війні, крім самого агресора, і кожен це дійсно розуміє". "Саміт миру – це такий формат, який не дозволить Путіну більше брехати. А без брехні він абсолютно ніхто. І я дякую всім у світі, хто допомагає нам з організацією Саміту та проявляє своє лідерство, щоб справжній мир став ближчим", - додав президент.

"Сьогодні говорив із Президентом Кот-д’Івуару, запросив на Саміт миру, вдячний за готовність брати участь", - сказав також Зеленський.

Говорячи про відвідування в п'ятницю місця удару по поліграфкомплексу в Харкові, президент України зазначив, що "сьогодні Міністерство економіки України, регіональна влада Харківщини отримали всі необхідні доручення, щоб допомогти відновити роботу поліграфії в Харкові".

"Треба буде й загалом підтримати галузь – на державному рівні. І, будь ласка, обов’язково – якщо маєте таку можливість – самі теж підтримуйте наших українських книговидавців, українських авторів. Це важливо. Безперечно, буде терористам і наша відповідь на цей удар", - сказав Зеленський.

 

 

Теги: #саміт_миру #рф #президент

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