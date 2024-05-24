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11:23 24.05.2024

У Мавританії офіційно розпочало роботу посольство України

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У Мавританії офіційно розпочало роботу посольство України

Старт діяльності посольства України в Мавританії стане новою сторінкою українсько-мавританських відносин і відкриє безліч додаткових можливостей: політичні, економічні, торговельні, гуманітарні, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Підняли український прапор у Мавританії. У мавританській столиці Нуакшоті офіційно приступило до роботи посольство України. Продовжуємо розширювати присутність і посилювати наші позиції в Африці", - написав Кулеба в інстаграмі.

Міністр зазначив, що Мавританія - важлива для України країна, оскільки вона зараз головує в Африканському Союзі, ключовій міжнародній організації континенту, що об'єднує 55 держав-членів.

"По-друге, вона перспективний торговельний партнер для України, обсяги товарообігу та його номенклатуру можна суттєво розширювати. По-третє, Мавританія важлива в контексті міжнародних антитерористичних зусиль у регіоні Сахеля. Український досвід у сфері безпеки тут може мати великий запит", - вказав Кулеба.

Водночас він наголосив, що торгівля між двома країнами поступово зростала до повномасштабної війни, але політичні відносини майже не розвивалися.

"Минулого року ми змінили цей тренд. Я провів першу в історії двосторонніх відносин телефонну розмову, а потім й особисту зустріч із моїм мавританським колегою. Розпочалися регулярні контакти між нашими відомствами. Старт діяльності посольства стане новою сторінкою українсько-мавританських відносин і відкриє безліч додаткових можливостей: політичні, економічні, торговельні, гуманітарні", - написав глава МЗС.

Теги: #посольство #україна #мавританія

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