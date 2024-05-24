Окупанти повторно атакували залізничну інфраструктуру Харківщини, пошкоджені колії та вагон електропоїзда

Ворог повторно атакував залізничну інфраструктуру Харківщини - унаслідок нічного обстрілу пошкоджені колії, будівлі, неробочі вантажні вагони та вагон електропоїзда, повідомила пресслужба АТ "Укрзалізниця" ("УЗ").

Обійшлося без жертв і травмованих.

"Ворог не полишає цілеспрямованих спроб зупинити залізницю на Харківщині. Вночі він знову вдарив по цивільній залізничній інфраструктурі. Внаслідок обстрілу пошкоджено колії, будівлі, неробочі вантажні вагони та вагон електропоїзда. На щастя, без жертв і травмованих", - ідеться в повідомленні УЗ у фейсбуці.

Зазначається, що поїзди далекого і приміського сполучення курсують за графіком.

23 травня війська РФ завдали серії ударів по цивільній залізничній інфраструктурі Харкова, шестеро залізничників дістали поранення.