Росія вивела в Чорне море один бойовий корабель, ще один перебуває в Середземному морі

Росія вивела на чергування в Чорне море один бойовий корабель, ще один, який є носієм "Калібрів", перебуває в Середземному морі, повідомляють оперативну ситуацію Військово-морські сили ЗС України в п'ятницю вранці.

"Станом на 07:00 24.05.2024 у Чорному морі 1 ворожий корабель; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні; у Середземному морі 1 ворожий корабель, що є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет", - зазначено в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі ВМС.

Також військові інформували: "За добу, в інтересах рф, прохід Керченською протокою здійснили: в Азовське море - 7 суден, із них 1 рухалося з протоки Босфор; у Чорне море - 5 суден, із них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор".