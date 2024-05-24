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08:10 24.05.2024

Росія вивела в Чорне море один бойовий корабель, ще один перебуває в Середземному морі

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Росія вивела в Чорне море один бойовий корабель, ще один перебуває в Середземному морі

Росія вивела на чергування в Чорне море один бойовий корабель, ще один, який є носієм "Калібрів", перебуває в Середземному морі, повідомляють оперативну ситуацію Військово-морські сили ЗС України в п'ятницю вранці.

"Станом на 07:00 24.05.2024 у Чорному морі 1 ворожий корабель; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні; у Середземному морі 1 ворожий корабель, що є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет", - зазначено в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі ВМС.

Також військові інформували: "За добу, в інтересах рф, прохід Керченською протокою здійснили: в Азовське море - 7 суден, із них 1 рухалося з протоки Босфор; у Чорне море - 5 суден, із них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор".

 

 

 

Теги: #кораблі_рф

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