Події

07:30 24.05.2024

За добу Сили оборони ліквідували 1240 окупантів, 42 артсистеми та один літак

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За добу Сили оборони ліквідували 1240 окупантів, 42 артсистеми та один літак
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Українські військовослужбовці за добу знищили 1240 окупантів, 13 танків, 27 бронемашин, 42 артилерійські системи, 3 реактивні системи залпового вогню, 1 літак, 10 безпілотників, 63 одиниці авто і спецтехніки, повідомляє про втрати противника Генштаб Збройних сил України в п'ятницю вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.05. 24 орієнтовно склали: особового складу - близько 498940 (+1240) осіб, танків - 7635 (+13) од, бойових броньованих машин - 14775 (+27) од, артилерійських систем - 12902 (+42) од, РСЗВ - 1080 (+3) од, засоби ППО - 813 (+0) од, літаків - 356 (+1) од, гелікоптерів - 326 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 10401 (+10), крилаті ракети - 2209 (+0), кораблі/катери - 27 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни - 17569 (+56) од, спеціальна техніка - 2101 (+7)", - зазначається у зведенні.

Дані уточнюють.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

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