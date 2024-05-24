За добу Сили оборони ліквідували 1240 окупантів, 42 артсистеми та один літак

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Українські військовослужбовці за добу знищили 1240 окупантів, 13 танків, 27 бронемашин, 42 артилерійські системи, 3 реактивні системи залпового вогню, 1 літак, 10 безпілотників, 63 одиниці авто і спецтехніки, повідомляє про втрати противника Генштаб Збройних сил України в п'ятницю вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.05. 24 орієнтовно склали: особового складу - близько 498940 (+1240) осіб, танків - 7635 (+13) од, бойових броньованих машин - 14775 (+27) од, артилерійських систем - 12902 (+42) од, РСЗВ - 1080 (+3) од, засоби ППО - 813 (+0) од, літаків - 356 (+1) од, гелікоптерів - 326 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 10401 (+10), крилаті ракети - 2209 (+0), кораблі/катери - 27 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни - 17569 (+56) од, спеціальна техніка - 2101 (+7)", - зазначається у зведенні.

Дані уточнюють.