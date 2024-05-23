Кількість жертв російського ракетного удару по Одесі 29 квітня збільшилася до восьми - у лікарні померла чотирирічна дівчинка

Кількість жертв російського ракетного удару 29 квітня по Одесі збільшилася до 8 осіб - у лікарні померла чотирирічна дівчинка, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"На жаль, кількість жертв російського обстрілу 29 квітня збільшилася до 8 осіб. Сьогодні в лікарні померла 4-річна Злата, осколок російської ракети влучив у серце дитини. Наші медики боролися до останнього...", - написав він у телеграм-каналі в четвер.

"Висловлюю щирі співчуття родині. Немає нічого страшнішого за смерть дитини", - додав він.

Мер Одеси Геннадій Труханов також висловив співчуття. "Медики робили все можливе, щоб врятувати життя дитини. Уся Одеса молилася за неї. Але травми були дуже важкими. Мої найщиріші співчуття батькам і родині маленької Злати...", - написав він.

Як повідомлялося, внаслідок ракетного удару по Одесі 29 квітня загинуло шестеро мирних жителів, 32 людини дістали поранення, зокрема вагітна жінка і двоє дітей. 8 травня стало відомо, що в лікарні померла ще одна людина, загиблих стало семеро.