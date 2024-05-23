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20:17 23.05.2024

Рада має намір дати можливість засудженим працювати на підставі цивільно-правових договорів

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Рада має намір дати можливість засудженим працювати на підставі цивільно-правових договорів

Верховна Рада має намір дати можливість засудженим до обмеження волі працювати на підставі цивільно-правових договорів.

За відповідний законопроєкт №10157 про внесення змін до деяких законів (щодо особливостей залучення засуджених до праці та ведення господарської діяльності в пенітенціарній системі) у першому читанні проголосували 255 народних депутатів на пленарному засіданні в четвер.

Як зазначається в пояснювальній записці до документа, ухвалення законопроєкту залучить потенційних роботодавців, які під час здійснення господарської діяльності надають перевагу укладенню цивільно-правових договорів.

Законопроєкт також врегульовує питання залучення засуджених до роботи на певний строк у період дії воєнного стану та для ліквідації наслідків воєнних дій.

Проєкт закону обумовлює, що в період дії воєнного стану та протягом двох років після його припинення або скасування, засуджені до обмеження волі працюють за умови забезпечення оплати їхньої праці, виключно на територіях, на яких не ведуться бойові дії.

Згідно із законопроєктом, заробітна плата (винагорода), пенсія, державні виплати, інші доходи засудженого до обмеження волі зараховуються на рахунок установи за місцем відбування покарання засудженого, а після здійснення відрахувань кошти зараховуються на особовий рахунок (розрахунковий рахунок) засудженого.

Законопроєкт також вводить у законодавство нову статтю щодо залучення засуджених до обмеження волі (за їхньою згодою) до робіт з господарського обслуговування виправного центру. Вони залучаються до робіт з господарського обслуговування з оформленням строкового трудового договору, а оплата їхньої праці здійснюється за рахунок коштів державного бюджету. Кількість засуджених, залучених для робіт з господарського обслуговування, становить не більше 5% від фактичного наповнення виправного центру.

За словами голови парламентського комітету з питань правової політики Дениса Маслова (фракція "Слуга народу"), засуджених залучатимуть до праці добровільно, і вони зможуть працювати, зокрема й на оборону України.

Теги: #засуджені #робота #рада

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