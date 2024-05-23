Події

18:42 23.05.2024

Окупанти зруйнували пам'ятник Нестору Махну в Гуляйполі

1 хв читати

Фото: Оксана Гаврилко

Російські війська в Гуляйполі зруйнували пам'ятник Нестору Махну, який був неофіційним символом вільного міста, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Ворожі ракети зруйнували пам'ятник Нестору Махну в центрі Гуляйполя, який вважався символом вільного міста", - написав він у Телеграм-каналі у четвер.

За даними Запорізької ОВА, від початку повномасштабного вторгнення росіяни зруйнували 46 пам'яток культурної спадщини в області. "Серед втраченого паровий млин, що є візитівкою Гуляйполя, "Будинок торгових рядів" в Оріхові. Ракетним ударом пошкоджено будинок з історичного ареалу "Соціалістичне Запоріжжя" в обласному центрі", - розповів Федоров.

Він зазначив, що незважаючи на те, що пам'ятник Нестору Махну не входить до переліку пам'яток культурної спадщини, з 2009 року він був неофіційним символом Гуляйполя. "Росіяни можуть зруйнувати наші пам'ятки, проте ніколи не знищать нашу історію!" - переконаний Федоров.

Теги: #памятник #гуляйполе #знищення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:20 21.05.2024
Знищений у Чорному морі російський ракетний корабель "Циклон" не встиг випустити жодної ракети - Плетенчук

Знищений у Чорному морі російський ракетний корабель "Циклон" не встиг випустити жодної ракети - Плетенчук

12:03 19.05.2024
У Черкаській області вночі збито два ударні безпілотники, без постраждалих і руйнувань - ОВА

У Черкаській області вночі збито два ударні безпілотники, без постраждалих і руйнувань - ОВА

11:06 19.05.2024
Усі дрони-камікадзе, які атакували вночі Київську область, збито, немає ні пошкоджень, ні постраждалих - ОВА

Усі дрони-камікадзе, які атакували вночі Київську область, збито, немає ні пошкоджень, ні постраждалих - ОВА

19:52 18.05.2024
110 ОМБ ім. М.Безручка: Збито черговий ворожий СУ-25

110 ОМБ ім. М.Безручка: Збито черговий ворожий СУ-25

07:42 17.05.2024
ППО знищила 20 ворожих "шахедів" у межах п’яти областей

ППО знищила 20 ворожих "шахедів" у межах п’яти областей

12:34 13.05.2024
47 бригада повідомила про збитий російський вертоліт Ка-52 "Алігатор" вартістю $16 млн

47 бригада повідомила про збитий російський вертоліт Ка-52 "Алігатор" вартістю $16 млн

20:09 11.05.2024
ППО збила ракету в небі над Дніпропетровською областю

ППО збила ракету в небі над Дніпропетровською областю

20:02 11.05.2024
110 ОМБ ім. М.Безручка: Збито черговий ворожий СУ-25

110 ОМБ ім. М.Безручка: Збито черговий ворожий СУ-25

09:52 08.05.2024
На Дніпропетровщині збито вісім ворожих ракет - ОВА

На Дніпропетровщині збито вісім ворожих ракет - ОВА

09:21 05.05.2024
Сили оборони ліквідували 23 із 24 ворожих ударних дронів

Сили оборони ліквідували 23 із 24 ворожих ударних дронів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський про бойові дії на харківському напрямку й на Донбасі: намір окупантів зрозумілий, знаємо, як відповідати

UNITED24 розпочинає глобальний збір на бойові роботизовані платформи

Голова Нацполіції: Військовозобов'язаного, який перебуває в розшуку ТЦК, поліція туди й доправить, а під час спроби втекти від поліцейського може застосовуватися сила

Голова Нацполіції про спілкування поліцейського з військовозобов'язаними: За злісну непокору - адміністративна і навіть кримінальна відповідальність

Спілкування з поліцією і ТЦК щодо мобілізації має фіксуватися, за протиправні дії поліцейського притягнуть до відповідальності

ОСТАННЄ

ГА ООН схвалила резолюцію про визнання подій у Сребрениці 1995 року геноцидом

Зеленський про бойові дії на харківському напрямку й на Донбасі: намір окупантів зрозумілий, знаємо, як відповідати

Якщо дані з реєстру "Оберіг", які з'явилися в застосунку "Резерв+" неправильні, потрібно звернутися до ТЦК

Глава СБУ: Зараз багато викликів, ворог на місці не стоїть

За поточну добу окупанти 53 рази намагалися просунутися вперед, найбільше - на куп'янському та покровському напрямках - Генштаб ЗСУ

Глава СБУ пообіцяв ворогу нові "сюрпризи" завдяки впровадженню найкращих військово-технологічних рішень

Бельгія не планує відправлення своїх військових в Україну, але готується поставити Києву літаки F-16

Новий президент Північної Македонії підтвердила участь у Саміті миру - Зеленський

"Укренерго" повернула в роботу основну лінію енергопостачання окупованої ЗАЕС

UNITED24 розпочинає глобальний збір на бойові роботизовані платформи

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА