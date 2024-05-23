Окупанти зруйнували пам'ятник Нестору Махну в Гуляйполі

Фото: Оксана Гаврилко

Російські війська в Гуляйполі зруйнували пам'ятник Нестору Махну, який був неофіційним символом вільного міста, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Ворожі ракети зруйнували пам'ятник Нестору Махну в центрі Гуляйполя, який вважався символом вільного міста", - написав він у Телеграм-каналі у четвер.

За даними Запорізької ОВА, від початку повномасштабного вторгнення росіяни зруйнували 46 пам'яток культурної спадщини в області. "Серед втраченого паровий млин, що є візитівкою Гуляйполя, "Будинок торгових рядів" в Оріхові. Ракетним ударом пошкоджено будинок з історичного ареалу "Соціалістичне Запоріжжя" в обласному центрі", - розповів Федоров.

Він зазначив, що незважаючи на те, що пам'ятник Нестору Махну не входить до переліку пам'яток культурної спадщини, з 2009 року він був неофіційним символом Гуляйполя. "Росіяни можуть зруйнувати наші пам'ятки, проте ніколи не знищать нашу історію!" - переконаний Федоров.