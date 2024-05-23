Голова Нацполіції: Військовозобов'язаного, який перебуває в розшуку ТЦК, поліція туди й доправить, а під час спроби втекти від поліцейського може застосовуватися сила

Голова Національної поліції України Іван Вигівський зазначає, що якщо поліцейський під час спілкування з військовозобов'язаним встановить факт перебування останнього в поліцейському розшуку за зверненням Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), то доправить його туди, а якщо людина намагатиметься втекти від поліції, то може бути застосована фізична сила для затримання.

В ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання про те, якими будуть дії поліції під час спілкування з чоловіком, який перебуває в розшуку, Вигівський наголосив, що в такому разі важливо розуміти, в якому саме розшуку той перебуває.

"Якщо він перебуває в розшуку за вчинення кримінального правопорушення, то поліцейський має здійснити невідкладні дії із затримання такої особи відповідно до кримінального процесуального законодавства", - розповів Вигівський.

При цьому він додав: "Якщо ж установлено особу, яка відповідно до звернення ТЦК та СП вчинила адміністративне правопорушення, передбачене статтями 210, 210-1 КУпАП, то в такому випадку поліцейський уповноважений на здійснення адміністративного затримання та доставлення військовозобов’язаного до ТЦК та СП".

Тобто, як пояснив очільник Нацполіції, у разі встановлення ухилянтів, які перебувають у розшуку, поліція доправлятиме до ТЦК.

Говорячи про те, чи уповноважений поліцейський застосовувати силу, якщо чоловік, зупинений для перевірки документів, наприклад, тікає, Вигівський пояснив, що відповідно до закону України "Про Національну поліцію" поліцейський уповноважений застосовувати заходи примусу.

"Вид та межі застосування таких заходів залежать виключно від обсягу протиправних дій особи. Зазвичай, якщо не встановлено причетність особи до вчинення злочинів, то до особи, яка вчиняє злісну непокору законній вимозі поліцейського, може бути застосовано такі заходи примусу як фізична сила та спеціальні засоби (кайданки, гумові та пластикові кийки)", - розповів очільник Нацполіції.