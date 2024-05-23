Події

13:22 23.05.2024

Окупанти завдали ударів по цивільній залізничній інфраструктурі Харківщини, поранені шестеро залізничників

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Окупанти завдали ударів по цивільній залізничній інфраструктурі Харківщини, поранені шестеро залізничників

Війська РФ завдали серії ударів по цивільній залізничній інфраструктурі Харкова, шестеро залізничників дістали поранення, повідомила пресслужба АТ "Укрзалізниця" (УЗ) у четвер.

"Наразі маємо підтвердження влучання по декількох наших обʼєктах у місті та області. Під час прильотів працівники перебували в укритті. За попередніми даними, шість залізничників зазнали поранень. Їм надана медична допомога. На щастя, без жертв", - ідеться в повідомленні.

В УЗ зазначили, що поїзди продовжують курсувати за графіком.

Теги: #укрзалізниця #харківська_область #поранені

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