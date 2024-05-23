Окупанти завдали ударів по цивільній залізничній інфраструктурі Харківщини, поранені шестеро залізничників

Війська РФ завдали серії ударів по цивільній залізничній інфраструктурі Харкова, шестеро залізничників дістали поранення, повідомила пресслужба АТ "Укрзалізниця" (УЗ) у четвер.

"Наразі маємо підтвердження влучання по декількох наших обʼєктах у місті та області. Під час прильотів працівники перебували в укритті. За попередніми даними, шість залізничників зазнали поранень. Їм надана медична допомога. На щастя, без жертв", - ідеться в повідомленні.

В УЗ зазначили, що поїзди продовжують курсувати за графіком.