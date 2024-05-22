Події

22:44 22.05.2024

Волонтери ТЧХУ допомагають потерпілим від авіаудару ворога по Харкову

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Волонтери ТЧХУ допомагають потерпілим від авіаудару ворога по Харкову

Волонтери загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) допомагають постраждалим внаслідок російського авіаудару по Харкову вдень у середу.

"Загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста працює на місці надзвичайної ситуації. Волонтери надають першу допомогу та першу психологічну допомогу", - розповіло ТЧХУ у Фейсбуці.

Волонтери також здійснюють поквартирний обхід, щоб з'ясувати, яка додаткова допомога необхідна людям.

Як повідомлялося, збройні сили РФ завдали удару по Харкову о 13.45 середи за попередніми даними, керованими боєприпасами. Постраждало 12 людей.

За інформацією міського голови Харкова Ігоря Терехова, потрапляння зафіксовано у Шевченківському районі неподалік житлової забудови.

Теги: #допомога #україна #тчху

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