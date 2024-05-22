Система освітлення в Києві продовжує працювати в режимі посиленої економії - КМДА

Система зовнішнього освітлення Києва продовжує працювати в режимі посиленої економії, запровадженому 17 травня, газорозрядні лампи (ртутні та натрієві) і світлодіодні світильники працюють за особливим графіком з урахуванням часу доби.

"Це дає змогу суттєво скоротити споживання електроенергії в умовах дефіциту її генерації та необхідності застосовувати графіки стабілізаційних відключень електроенергії", - повідомляється на сайті Київської міської державної адміністрації в середу.

Газорозрядні лампи (ртутні та натрієві) з моменту увімкнення ліхтарів до 23:00 працюють у режимі 100% рівня освітленості, а з 23:00 до вимкнення - у режимі 50% освітленості.

Світлодіодні світильники працюють на 30% освітленості під час увімкнення і з 22:00 до 24:00, на 50% освітленості - за 30 хв після увімкнення, на 20% освітленості - з 00:00 до вимкнення.

Як зазначають у комунальному підприємстві "Київміськсвітло", від 2017 року в столиці майже 40% світильників (майже 60 тис.) замінено на економні, і до кінця 2024 року планують замінити ще 12 тис. одиниць світильників на світлодіодні.

"Якщо ви помітили ліхтар, що працює у світлий час доби, повідомте про це за телефоном: 095-420-24-10", - ідеться в повідомленні.