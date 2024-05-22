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16:21 22.05.2024

Суд засудив жителя м. Корсуня-Шевченківського до 3 років позбавлення волі за ухилення від призову на військову службу

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Суд засудив жителя м. Корсуня-Шевченківського до 3 років позбавлення волі за ухилення від призову на військову службу

У Черкаській області суд визнав винним 45-річного чоловіка, який ухилився від призову на військову службу за мобілізацією, і засудив його до 3 років тюремного ув'язнення, повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

"За публічним обвинуваченням прокурорів Корсунь-Шевченківського відділу Смілянської окружної прокуратури суд визнав винним 45-річного чоловіка, який ухилився від призову на військову службу за мобілізацією (ст. 336 Кримінального кодексу України)", - йдеться в повідомленні облпрокуратури в середу.

Повідомляється, що прокурор у суді довів, що житель м. Корсуня-Шевченківського за результатами проходження військово-лікарської комісії був визнаний придатним для проходження військової служби. "Відстрочки від призову на військову службу за мобілізацією він не отримував і в установленому законом порядку був поінформований про необхідність прибуття до військового комісаріату для подальшого відрядження до військової частини для проходження служби. Будучи попередженим про кримінальну відповідальність, чоловік у визначений час до РТЦК не прийшов", - зазначено в повідомленні.

Суд визнав його винним в інкримінованому кримінальному правопорушенні та призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 3 роки. Обвинуваченого взято під варту в залі суду.

Теги: #ухилянти #суд

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