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12:58 22.05.2024

У Києві завершено весь комплекс робіт із реконструкції Дегтярівського шляхопроводу - Кличко

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У Києві завершено весь комплекс робіт із реконструкції Дегтярівського шляхопроводу - Кличко

Дегтярівський шляхопровід у Києві введено в дію повним обсягом після завершення реконструкції, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"На Дегтярівському шляхопроводі завершили весь комплекс робіт. Зокрема, відкрили заїзди та з’їзди з нього. Проїзд для автотранспорту та трамваю шляхопроводом відкрили наприкінці минулого року", - написав Кличко в телеграм-каналі в середу.

Мер нагадав, що об'єкт було побудовано 1963 року, і відтоді його капітально не ремонтували. "Реконструкцію шляхопроводу розпочали в червні минулого року. Мостовики розібрали всі конструкції споруди та замінили на нові з покращеними характеристиками. Фактично побудували новий шляхопровід", - сказав Кличко.

Як зазначив мер, на шляхопроводі зберегли трамвайну лінію, яка проходить уздовж вулиці Дегтярівської. За сучасними технологіями влаштували окреме трамвайне полотно з посилених монолітних плит.

"Ми зробили все, аби нова споруда та зупинки відповідали всім критеріям безбарʼєрності. Змонтували перильну огорожу, встановили антипаркувальні стовпчики. Здійснили роботи з озеленення та благоустрою території. Влаштували тротуари з велодоріжкою", - описав мер нововведення.

 

Теги: #дегтярівський_шляхопровід #ремонт

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