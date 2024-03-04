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13:52 04.03.2024

Висновки про реконструкцію Дегтярівського мосту упереджені та не спираються на фахову експертизу - Київавтодор

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Висновки про реконструкцію Дегтярівського мосту упереджені та не спираються на фахову експертизу - Київавтодор

Поширена в деяких ЗМІ інформація щодо реконструкції Дегтярівського шляхопроводу містить упереджені висновки, які не спираються на фахову експертизу і не враховують поточну ринкову ситуацію. Комунальна корпорація "Київавтодор" в законодавчому порядку вимагатиме спростування такої інформації та відшкодування репутаційної шкоди. Про це повідомляють у КК "Київавтодор".

В корпорації заявляють, що в поширеній інформації не враховано, зокрема, вартість будівельних матеріалів, витрат на логістику, суми державного мита, податків та інших витрат при розмитненні вантажів. Також поширюються дані, що стосуються кардинально різних хронологічних періодів.

"Станом на 29 лютого здійснено оплату на суму 340 млн із 920 млн вартості обʼєкта. Усі тендерні процедури відбулися згідно із законодавством, прозоро та з дотриманням усіх процедур. Уточнюємо, що замовник робіт замовляє комплекс робіт та послуг, а не окрему закупівлю будівельних матеріалів на об’єкт. Усі виплати здійснюють винятково за актами виконаних робіт і після підтвердження результатами державної експертизи", – заявляють у "Київавтодорі". 

В компанії наголошують, що співпрацюють з правоохоронними органами задля обʼєктивного розслідування щодо вартості робіт під час реконструкції Дегтярівського шляхопроводу.

"Комунальна корпорація готова надавати необхідну об’єктивну інформацію щодо будівництва об’єктів транспортної інфраструктури, зокрема відповідним органам та іншим зацікавленим особам у визначений законом порядок і спосіб. У той же час у разі поширення недостовірної, необ’єктивної інформації, що ганьбить імідж і ділову репутацію, корпорація буде вимушена в законодавчому порядку вимагати спростування такої інформації та відшкодування заподіяної репутації шкоди", – підкреслюють у "Київавтодорі".

Раніше повідомлялося, що видання "Наші гроші" опублікувало матеріал, в якому стверджувалось, що у кошторисі реконструкції Дегтярівського шляхопроводу в Києві "знайшлися завищені ціни будматеріалів".

Теги: #київавтодор #дегтярівський_шляхопровід

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