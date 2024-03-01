У розрахунках про ремонт Дегтярівського мосту недостатньо інформації щодо цін - інженер з містобудування Мінюкова

Інженер з містобудування Ганна Мінюкова заявила про брак детальної інформації щодо цін під час ремонту Дегтярівського мосту.

"Щодо "мільярдного розпилу" на Дегтярівському мосту. Як на мене, не вистачає детальної інформації, щоб можна було робити обʼєктивні висновки. Основне – договірна ціна (кошторис) не є кінцевою ціною на оплату. Варто дивитися у вартість фактично виконаних та оплачених робіт, де ціни є нижчими, оскільки в кошторисі закладаються різноманітні ризики", - заявила Ганна Мінюкова.

Також інженер-мостобудівник у публікації у Facebook заявила, що робилися некоректні порівняння.

"Асфальт. Відстань до лінії фронту не вливає на ціну, але на неї вливають такі характеристики, як: відстань транспортування, вартість вʼяжучих матеріалів (бітум), чи були це залишки, чи нова закупівля – беручи до уваги, що після 24.02 вартість бітуму зросла на 50%. Порівнювати з іншими областями не варто також тому, що у 2023 році у прифронтових областях (Дніпропетровській та Сумській, які наводяться у статті) не проводились капітальні ремонти, а тільки ямкові. А дана марка асфабельтону для ямкового ремонту не використовується, бо там більш дешевший тип асфальтобетону без модифікуючих добавок. Ціни наведені у таблиці ДерждорНДІ були зафіксовані у 2022 році і не оновлювались з того часу", - пише Ганна Мінюкова.

В мостових конструкціях не використовуюється марка сталі, яка використовується для цивільного будівництва, тому порівнювати дані ціни некоректно. Чому не наведена повна характеристика цієї арматури, марка сталі згідно якого ДСТУ вона виготовлена? Не знайшла у першоджерелі достатньої інформації, щоб робити висновки про однаковість характеристик", - зауважує Мінюкова.