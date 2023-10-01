Компанія-виконавець реконструкції Дегтярівського мосту пояснила причину падіння балок і ліквідує наслідки за власний рахунок

Група дорожньо-будівельних компаній RDS, яка виконує роботи з реконструкції Дегтярівського шляхопроводу, пояснила причини падіння балок прогонової частини та заявила, що наслідки будуть ліквідовані за її власний рахунок. Про це RDS повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"Під час виконання монтажу 7-ої балки в проєктне положення вона втратила свою стійкість. При падінні було зачеплено частину вже змонтованої конструкції, що призвело також до порушення її стійкості та падіння інших 6-ти балок прогонової будови. Враховуючи ситуацію, яка склалася, усунення всіх недоліків буде здійснюватись за рахунок групи компаній RDS. Наголошуємо, що відповідальними за виконання робіт на об’єкті є група компаній RDS", - повідомила компанія.

Виконавець робіт зазначив, що збитків міському бюджету не нанесено. Вартість реконструкції не збільшиться. Проте термін виконання ремонтних робіт може збільшитися.

"Роботи виконувалися згідно графіку, однак через необхідність усунення недоліків термін введення в експлуатацію розв’язки збільшиться на більш пізні строки", - йдеться у повідомленні.