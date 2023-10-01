У Києві стався обвал балок на Дегтярівському шляхопроводі, постраждалих немає - КМДА

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У Києві на вул. Олександра Довженка під час робіт із реконструкції Дегтярівського шляхопроводу під час монтажу стався обвал балок, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

“Причини з’ясовують фахівці, які вже на місці. Також на місці події вже працюють аварійно-рятувальні служби. За попередньою інформацією жертв і постраждалих немає”, - зазначається в повідомленні.

Зазначається, що більш детальна інформація буде оприлюднена пізніше.

КМДА уточнює, що сьогодні на будівельному майданчику під час проведення робіт на Дегтярівському шляхопроводі сталася надзвичайна ситуація. Під час монтажу 7-ї балки в проєктне положення вона втратила свою стійкість. Під час падіння балка зачепила частину вже змонтованої конструкції, що призвело також до порушення її стійкості та падіння інших шести балок прогонової будови.

“Під час надзвичайної ситуації на Дегтярівському шляхопроводі поранених і загиблих немає. Усі служби працюють на місці інциденту, вживають заходів щодо ліквідації наслідків”, повідомляє телеграм-канал КМДА в суботу ввечері.

Рух транспорту на ділянці вул. Олександра Довженка планують відновити до 05:00 2 жовтня.

Надзвичайна ситуація, яка сталася на будівельному майданчику Дегтярівського шляхопроводу, не впливає на вартість реконструкції. Усі наслідки обвалу ліквідує виконавець робіт власним коштом. Про це повідомляє підрядна організація “Ростдорстрой”.

“З огляду на ситуацію, що склалася, усунення всіх недоліків буде здійснюватися за рахунок групи компаній RDS. Зазначаємо, що збитків міському бюджету не завдано. Вартість реконструкції не збільшиться”, - йдеться в повідомленні.

Дорожники зазначили, що роботи виконували згідно з графіком, однак через необхідність усунення недоліків термін введення в експлуатацію розв’язки збільшиться.