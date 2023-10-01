Усунення недоліків під час реконструкції Дегтярівського шляхопроводу буде здійснено коштом групи компаній RDS

Усунення всіх недоліків під час реконструкції Дегтярівського шляхопроводу здійснюватиметься коштом групи компаній RDS, повідомили у пресслужбі компанії.

Як повідомлялося, 30 вересня, у Києві на вул. Олександра Довженка група компаній RDS на замовлення КК “Київавтодор” у рамках реконструкції Дегтярівського шляхопроводу виконувала роботи з влаштування балок прогонової частини. Під час виконання монтажу 7-ї балки в проєктне положення вона втратила свою стійкість і призвела до падіння інших шести балок прогонової будови.

“Усунення всіх недоліків здійснюватиметься коштом групи компаній RDS. Зазначаємо, що збитків міському бюджету не завдано. Вартість реконструкції не збільшиться”, - повідомили в RDS.

Додано, що роботи виконувалися згідно з графіком, однак через необхідність усунення недоліків термін введення в експлуатацію розв’язки збільшиться на пізніші терміни.

Як повідомляють у КМДА, рух транспорту на ділянці вул. Олександра Довженка планують відновити до 05:00 2 жовтня.