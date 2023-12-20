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13:18 20.12.2023

У Києві відновлено рух Дегтярівським шляхопроводом - мер

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Рух автомобільного і трамвайного транспорту Дегтярівським шляхопроводом на перетині Малої окружної дороги (вул. Олени Теліги, вул. Довженка) і вул. Дегтярівської в Києві відновлено в середу, 20 грудня, після завершення основного етапу реконструкції, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Сьогодні відкрили рух Дегтярівським шляхопроводом - для проїзду автотранспорту і трамвая оновленими коліями. Тепер це фактично новий об'єкт", - написав Кличко в телеграм-каналі в середу.

За його словами, з моменту будівництва шляхопровід капітально не оновлювали, об'єкт був в аварійному стані.

"Мостовики розібрали конструкції споруди, фундамент і замінили на нові з покращеними характеристиками. Новий шляхопровід на 1 м вищий, ніж попередній. Ширина споруди збільшилися з 28 м до 40 м. Довжина шляхопроводу - 36 м замість 33 м. Покращені параметри збільшать пропускну спроможність до 45 тис. автомобілів на добу. Також на новому шляхопроводі зберегли трамвайну лінію, на якій повністю оновили рейки, посилили монолітні плити полотна. Відкрито рух і заїздами та з'їздами з нового шляхопроводу", - написав Кличко.

Водночас, за його словами, весь комплекс робіт, а саме влаштування верхнього шару асфальту та благоустрій території біля з'їздів та заїздів, завершать навесні наступного року. Також планують влаштувати велодоріжки і тротуари.

Як повідомлялося, реконструкцію Дегтярівського шляхопроводу в Києві розпочали 13 червня, ще раніше було зупинено рух громадського транспорту ним. Закінчення робіт спочатку анонсували на 30 листопада. 30 вересня в Києві під час робіт із реконструкції шляхопроводу під час монтажу стався обвал мостових балок і їх падіння на проїжджу частину. Жертв і постраждалих не було. За фактом обвалення конструкцій було розпочато кримінальне провадження за ст. 272 Кримінального кодексу України. 30 жовтня монтаж мостових балок було завершено.

Дегтярівський шляхопровід споруджено 1965 року. Він має конструкцію "листа конюшини", тобто являє собою міст із чотирма з'їздами, які забезпечують можливість невпинного руху в усі чотири сторони. Мостом з моменту спорудження шляхопроводу проходить трамвайна лінія, під мостом - тролейбусна; також на шляхопроводі забезпечено можливість розвороту тролейбусів.

Шляхопровід був в аварійному стані з 2020 року. Щоб запобігти падінню частини аварійного мосту, у 2022 році місто здійснило протиаварійні роботи з демонтажу чотирьох деформованих балок прогонової будови. Уже 2023 року, згідно з розробленим проєктом на замовлення КК "Київавтодор", підрядна організація ТОВ "RDS" розпочала реконструкцію шляхопроводу у складі транспортної розв'язки.

 

Теги: #транспорт #кличко #київ #дегтярівський_шляхопровід

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