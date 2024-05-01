Керівнику "Київавтодору" висунуто підозру щодо збитків на ремонтах доріг у Києві

Керівнику приватного підприємства і чотирьом його спільникам, зокрема генеральному директору комунальної корпорації "Київавтодор" повідомили про підозру в заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України), повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури в середу.

"Директор приватного підприємства разом із генеральним директором комунальної корпорації та трьома співучасниками під час дії воєнного стану заволоділи коштами, виділеними з місцевого бюджету на проведення робіт з капітального та поточного ремонту доріг в місті Києві, провівши закупівлю будівельних матеріалів за значно завищеною вартістю... Відповідно до висновків експертиз, розмір завданих збитків становить близько 10 млн грн", - ідеться в повідомленні.

За даними прокуратури, підозрювані забезпечили приватному підприємству перемогу під час проведення КК "Київавтодор", КП "ШЕУ Печерського району" м. Києва, КП "ШЕУ Подільського району" м. Києва державних закупівель на виконання робіт із капітального та поточного ремонту доріг у Києві. Після укладення договорів підозрювані, використовуючи підконтрольне підприємство, забезпечили виготовлення та постачання асфальтобетонних сумішей, що використовувалися в процесі виконання будівельних робіт, за значно завищеною вартістю. Крім того, досудове розслідування встановило причетність зазначених осіб до заволодіння бюджетними коштами шляхом проведення неякісного ремонту доріг.

Наразі правоохоронці вирішують питання щодо обрання запобіжних заходів підозрюваним.