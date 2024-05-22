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07:26 22.05.2024

Силами ППО вночі знищено всі 24 ударних БПЛА, які атакували Україну

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Силами ППО вночі знищено всі 24 ударних БПЛА, які атакували Україну

У ніч на 22 травня силами ППО знищено 24 з 24 ударних БПЛА, які атакували Україну, повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук у своєму телеграм-каналі.

"У ніч на 22 травня 2024 року противник атакував 24 ударними БПЛА типу "Shahed-131/136". Пуски здійснювалися з районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ - рф та території тимчасово окупованого Криму", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що в результаті протиповітряного бою збито всі 24 "шахеди". Ударні БПЛА знищували в межах Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької, Донецької, Сумської та Одеської областей.

Повітряний напад противника відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони України, також залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил і Сухопутних військ, винищувальну авіацію та підрозділи радіоелектронної боротьби.

 

 

 

Теги: #ппо #зведення

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