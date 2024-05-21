Події

20:52 21.05.2024

Україна та Швеція розпочали переговори для укладення двосторонньої безпекової угоди

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Україна та Швеція розпочали переговори для укладення двосторонньої безпекової угоди

Україна та Швеція розпочали переговори щодо укладення угоди про співробітництво у сфері безпеки. Переговори проводяться на виконання доручення президента України Володимира Зеленського та на продовження його нещодавньої телефонної розмови з прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном, повідомляє пресслужба Офісу президента України.

"Вдячні Швеції за значну підтримку України, зокрема військову, у протистоянні повномасштабній російській агресії. Важливо, що сьогодні ми ведемо переговори зі Швецією як із новим членом НАТО. Розраховуємо на подальше поглиблення двостороннього безпекового співробітництва зі Швецією за всіма стратегічними напрямами, що знайде відображення в нашій двосторонній угоді", - наголосив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

Сторони детально обговорили положення проєкту документа та узгодили подальші кроки з метою забезпечення якнайшвидшої його фіналізації та подальшого підписання.

Теги: #україна #швеція #переговори

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