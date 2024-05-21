У Києві ліквідують пожежу на СТО

У Голосіївському районі Києва на вул. Моторній увечері у вівторок, 21 травня, сталася пожежа на СТО, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Загорілися автомобільні шини з розповсюдженням вогню на дерева та поруч розташовану будівлю СТО. Пожежу локалізували о 18:30 на площі 500 кв. м", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

На місці працюють 12 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 48 фахівців особового складу.

Інформації про жертв або постраждалих поки що немає. Триває ліквідація пожежі.