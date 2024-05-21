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17:03 21.05.2024

Зеленський обговорив із Бербок постачання комплексів ППО

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Зеленський обговорив із Бербок постачання комплексів ППО
Фото: Сайт Президента України

Президент України Володимир Зеленський у Києві зустрівся з міністром закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина Анналеною Бербок, повідомляє пресслужба Офісу президента.

"Глава держави докладно поінформував про ситуацію на передовій і першочергові оборонні потреби України. Під час зустрічі обговорили спільну ініціативу міністрів закордонних справ та оборони Німеччини з пошуку додаткових систем Patriot та інших систем ППО для нашої країни. Також ішлося про те, що українське небо вже невдовзі можуть захищати додаткові зенітно-ракетні комплекси з ФРН", - ідеться в повідомленні.

"Ми дуже вдячні за військову підтримку, фінансову допомогу. Розраховуємо на ваше подальше сприяння. Наші країни мають дуже хороші відносини. Ми вдячні німецькому суспільству за підтримку України, за прихисток для наших людей", - наголосив Зеленський.

Президент відзначив підтримку Української формули миру з боку Німеччини, а також підтвердження від федерального канцлера Олафа Шольца безпосередньої участі в інавгураційному Саміті миру 15-16 червня у Швейцарії.

Під час зустрічі обговорили рух України до членства в ЄС та організацію Міжнародної конференції з відновлення України (URC 2024), що відбудеться в червні в Берліні, скоординували кроки щодо її наповнення конкретними проєктами. Це вже сьомий візит Анналени Бербок в Україну з початку повномасштабного російського вторгнення.

Теги: #ппо #бербок #зеленський

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