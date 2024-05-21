Київська влада розгляне питання усунення Булгакова з публічного простору після формування УІНП остаточної позиції щодо нього - відповідь на петицію

Київська влада розгляне питання усунення російського письменника Михайла Булгакова з публічного простору столиці після формування остаточної позиції Українським інститутом національної пам'яті (УІНП) щодо належності об'єктів, присвячених Булгакову, до символіки російської імперської політики.

Згідно з відповіддю мера Києва Віталія Кличка, у квітні Український інститут національної пам'яті поінформував Київську міську державну адміністрацію про те, що експертна комісія УІНП визначила, що об'єкти (географічні, назви юридичних осіб, пам'ятники та пам'ятні знаки), присвячені російському письменникові Булгакову, містять символіку російської імперської політики, а в подальшому використання його імені є пропагандою.

"Водночас, відповідно до офіційного коментаря Українського інституту національної пам’яті, висновок зазначеної експертної комісії щодо М. Булгакова не може бути настановою до закриття Літературно-меморіального музею Булгакова у місті Києві", - йдеться у відповіді.

Також наголошується, що за інформацією Музею історії міста Києва, філія Музею "Історико-меморіальний музей М. Булгакова" демонтувала головну експозицію й останні два роки працює у форматі виставок.

Крім того, столична влада заявляє, що з огляду на суспільний резонанс УІНП звернувся до експертної комісії з проханням додатково проаналізувати й уточнити висновок щодо приналежності об'єктів (географічних об'єктів, назв юридичних осіб, пам'ятників і пам'ятних знаків), присвячених Булгакову, до символіки російської імперської політики.

"Враховуючи суспільний запит, відповідно до офіційної інформації, Український інститут національної пам’яті звернувся до експертної комісії Українського інституту національної пам’яті з питань визначення належності об’єктів до символіки російської імперської політики з проханням додатково проаналізувати та уточнити фаховий висновок щодо належності об’єктів (географічних об’єктів, назв юридичних осіб, пам’ятників та пам’ятних знаків), присвячених Михайлу Булгакову, до символіки російської імперської політики", - підсумували у відповіді.

Як повідомлялося, 25 квітня петиція на сайті Київської міської ради з закликом усунути Булгакова з публічного простору столиці набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

У березні в Експертній комісії УІНП із визначення належності об'єктів до символіки російської імперської політики заявили, що використання імені російського письменника Михайла Булгакова в топоніміці та встановлення йому пам'ятників є пропагандою російської імперської політики.

У Літературно-меморіальному музеї Михайла Булгакова (Київ) вважають тенденційними та поверхневими висновки Експертної комісії УІНП щодо Булгакова.

У серпні 2022 року Національна спілка письменників України (НСПУ) виступила за закриття в Києві музею письменника Михайла Булгакова й відкриття натомість музею українського композитора Олександра Кошиця.