Події

12:58 21.05.2024

Десятеро українських військових пройшли в Нідерландах навчання з обслуговування винищувачів F-16

1 хв читати
Десятеро українських військових пройшли в Нідерландах навчання з обслуговування винищувачів F-16

Десятеро українських військових у Нідерландах пройшли програму навчання з обслуговування винищувачів F-16, тренування, зокрема, передбачали складання і перевірку комплекту виживання для пілота, повідомляє Міністерство оборони Нідерландів.

"Десятеро українських військовослужбовців пройшли навчання в Нідерландах з обслуговування винищувачів F-16. Нідерланди зобов'язалися надати Україні щонайменше 24 винищувачі F-16. Їх також необхідно обслуговувати. Українці навчилися обслуговувати всі важливі для пілотів винищувачів деталі. Це і шоломи, і кисневі системи, і парашути на борту", - йдеться в пресрелізі, розміщеному на сайті міністерства у вівторок.

Окрім цього, українські військові тренувалися складати і перевіряти комплект виживання, який дає змогу пілоту винищувача протриматися кілька днів після аварійної посадки. До нього входять продукти харчування та медикаменти.

Програму навчання розробив кластер "Обладнання для гарантування безпеки польотів".

Теги: #f_16 #навчання #нідерланди

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:32 11.05.2024
Через дискваліфікацію Нідерландів у гранд-фіналі Євробачення-24 під №5 ніхто не виступатиме, інші учасники збережуть свої номери

Через дискваліфікацію Нідерландів у гранд-фіналі Євробачення-24 під №5 ніхто не виступатиме, інші учасники збережуть свої номери

13:57 11.05.2024
EBU дискваліфікувала учасника "Євробачення-2024" від Нідерландів

EBU дискваліфікувала учасника "Євробачення-2024" від Нідерландів

11:41 10.05.2024
Чехія передала перший тренажер винищувача F-16 до однієї з бригад тактичної авіації

Чехія передала перший тренажер винищувача F-16 до однієї з бригад тактичної авіації

17:28 08.05.2024
Прем'єр Нідерландів Рютте підтвердив участь у Саміті миру - Зеленський

Прем'єр Нідерландів Рютте підтвердив участь у Саміті миру - Зеленський

22:38 06.05.2024
Нідерланди планують постачання F-16 Україні з осені

Нідерланди планують постачання F-16 Україні з осені

00:30 03.05.2024
У Швеції почалися військові навчання НАТО, під час яких відпрацьовують перекидання американських підрозділів у Скандинавію

У Швеції почалися військові навчання НАТО, під час яких відпрацьовують перекидання американських підрозділів у Скандинавію

13:02 29.04.2024
Україна вперше взяла участь у навчаннях із кібероборони Locked Shields 2024

Україна вперше взяла участь у навчаннях із кібероборони Locked Shields 2024

00:57 28.04.2024
Помаранчева лихоманка: у Нідерландах відсвяткували день народження короля

Помаранчева лихоманка: у Нідерландах відсвяткували день народження короля

22:43 26.04.2024
Бельгія прискорює постачання F-16, можливо, перші винищувачі передадуть Україні до кінця 2024 року

Бельгія прискорює постачання F-16, можливо, перші винищувачі передадуть Україні до кінця 2024 року

10:08 23.04.2024
У Литві стартують масштабні маневри німецької армії, в країні одночасно відбуваються ще три великі військові навчання

У Литві стартують масштабні маневри німецької армії, в країні одночасно відбуваються ще три великі військові навчання

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Від початку доби відбулося 37 бойових зіткнень, найгарячіша ситуація на покровському напрямку - Генштаб

Ініціатива щодо посилення української ППО вже зібрала майже мільярд євро - МЗС Німеччини

Кількість постраждалих у Харкові внаслідок ударів уночі та вранці зросла до семи

Глава МЗС Німеччини Бербок приїхала до Києва - ЗМІ

Силами ППО вночі знищено 28 із 29 ударних БПЛА, які атакували Україну

ОСТАННЄ

Покровськ залишається оперативною метою російських військ, попри відкриття нового фронту на Харківщині - британська розвідка

Лондон передав у дар Україні автомобілі в межах програми Ulez для використання в гуманітарних цілях

ДБР викрило правоохоронців із Донецької області, які безпідставно нарахували понад 2,6 млн грн бойових доплат підлеглим

"Суспільне" розширює виробництво власного контенту на "Першому" і продовжить обмін контентом із усіма учасниками марафону "Єдині новини"

Запобіжний захід для заступника міністра агрополітики Дмитрасевича збережено - Апеляційна палата

Від початку доби відбулося 37 бойових зіткнень, найгарячіша ситуація на покровському напрямку - Генштаб

Ініціатива щодо посилення української ППО вже зібрала майже мільярд євро - МЗС Німеччини

США передали Харкову спецобладнання для відновлення електромереж

В Україні активно розвивається серійне виробництво наземних дронів

Міносвіти розробило рекомендації для вишів і профтехів щодо підготовки до нового 2024/2025 навчального року

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА