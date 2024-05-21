Десятеро українських військових пройшли в Нідерландах навчання з обслуговування винищувачів F-16

Десятеро українських військових у Нідерландах пройшли програму навчання з обслуговування винищувачів F-16, тренування, зокрема, передбачали складання і перевірку комплекту виживання для пілота, повідомляє Міністерство оборони Нідерландів.

"Десятеро українських військовослужбовців пройшли навчання в Нідерландах з обслуговування винищувачів F-16. Нідерланди зобов'язалися надати Україні щонайменше 24 винищувачі F-16. Їх також необхідно обслуговувати. Українці навчилися обслуговувати всі важливі для пілотів винищувачів деталі. Це і шоломи, і кисневі системи, і парашути на борту", - йдеться в пресрелізі, розміщеному на сайті міністерства у вівторок.

Окрім цього, українські військові тренувалися складати і перевіряти комплект виживання, який дає змогу пілоту винищувача протриматися кілька днів після аварійної посадки. До нього входять продукти харчування та медикаменти.

Програму навчання розробив кластер "Обладнання для гарантування безпеки польотів".