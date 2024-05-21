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12:33 21.05.2024

ДБР викрило правоохоронців із Донецької області, які безпідставно нарахували понад 2,6 млн грн бойових доплат підлеглим

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ДБР викрило правоохоронців із Донецької області, які безпідставно нарахували понад 2,6 млн грн бойових доплат підлеглим

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили чотирьох правоохоронців із Донецької області, які безпідставно нарахували понад 2,6 млн грн бойових доплат підлеглим.

"Працівники ДБР повідомили про підозру чотирьом правоохоронцям із Донецької області, які безпідставно здійснювали нарахування та виплату бойових доплат підлеглим", - ідеться в повідомленні ДБР у телеграм-каналі у вівторок.

За інформацією Бюро, керівник одного з міжрайонних відділів правоохоронного органу Донецької області організував злочинну схему з незаконного нарахування та виплати бойових доплат підлеглим працівникам.

У відомстві уточнюють, що фігурант залучив до незаконної схеми виплат двох голів районних відділень і головного бухгалтера міжрайонного відділу правоохоронного органу Донецької області.

"Незаконні нарахування проводилися протягом декількох місяців. Посадовці вносили неправдиві відомості щодо участі правоохоронців у бойових діях та заходах із відбиття збройної агресії РФ", - зазначено в повідомленні.

На цій підставі, як наголошують у ДБР, 24 правоохоронці незаконно отримали бойові доплати. Загальна сума встановлених збитків державі становить понад 2,6 млн гривень.

 

Теги: #дбр #виплати

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