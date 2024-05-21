Уночі ППО знищила один БпЛА Shahed у Миколаївській області - ОВА

У ніч проти вівторка сили протиповітряної оборони знищили один ворожий ударний БпЛА типу Shahed 131/136 у Миколаївській області, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"У ніч на 21 травня силами і засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено один БпЛА типу Shahed 131/136", - написав він у телеграм-каналі.

Як повідомлялося, у ніч на 21 травня силами ППО знищено 28 із 29 ударних БпЛА, які атакували Україну.