Глава МЗС Німеччини Бербок приїхала до Києва - ЗМІ

До Києва з неоголошеним візитом прибула міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, повідомляє DW-Україна в телеграмі вранці у вівторок.

"Наша підтримка ґрунтується на глибокому переконанні, що Україна переможе у цій війні. Путін спекулює на тому, що в якийсь момент у нас вичерпаються сили, але у нас є сила духу. Разом з багатьма іншими країнами з усіх куточків світу Німеччина непохитно стоїть на боці України", - заявила Бербок після прибуття.

"Народ України може спиратися на це в довгостроковій перспективі. Ми продемонструємо це дуже чітко в червні, коли запросимо світ на Конференцію з відновлення України в Берліні. Разом з нашими партнерами по всьому світу та міцним альянсом бізнесу, громадянського суспільства та місцевої влади ми інвестуємо в довгостроковий страховий поліс для майбутнього України", - зазначила Бербок.