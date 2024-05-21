Силами ППО вночі знищено 28 із 29 ударних БПЛА, які атакували Україну

У ніч на 21 травня силами ППО знищено 28 із 29 ударних БПЛА, які атакували Україну, повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук у своєму телеграм-каналі.

"Вночі 21 травня 2024 року противник атакував 29-ма ударними БПЛА типу "Shahed-131/136" із трьох напрямків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ - рф, мис Чауда - Крим", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що в результаті протиповітряного бою збито 28 "шахедів" в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Харківській, Черкаській, Херсонській та Кіровоградській областях.

Повітряний напад противника відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони України, також залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил і Сухопутних військ, винищувальну авіацію та підрозділи радіоелектронної боротьби.