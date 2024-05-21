21 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 818 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 818 RUSSIAN AGRESSION

21 травня відзначають Міжнародний день чаю, Всесвітній день культурного розмаїття в ім'я діалогу та розвитку.

У Чорногорії - День незалежності, у Греції - Піровасія - вогнеходіння, у Болгарії - Предой, в Індії - День боротьби проти тероризму.

Православна церква - День пам'яті святої цариці Олени.

Міжнародний день чаю

Генеральна Асамблея ООН у грудні 2019 року своєю резолюцією проголосила 21 травня Міжнародним днем чаю.

Серед напоїв, відомих у світі, мабуть, найбільш популярним є чай. Він поступається лише воді, але на відміну від неї вживається не лише для втамування спраги, а й як тонізуючий та зігрівальний засіб, а різні сорти чаю дають змогу поціновувачам напою формувати вподобання на власний смак.

Вважається, що батьківщиною чаю є північний схід і південний захід Китаю та північні райони М'янми, а найраніший згадуваний час його вживання припадає на період 5000-річної давності.

Всесвітній день культурного розмаїття в ім'я діалогу та розвитку

21 травня 2003 року вперше відзначали Всесвітній день культурного розмаїття в ім'я діалогу і розвитку.

У 2001 році ЮНЕСКО ухвалила Загальну декларацію про культурне розмаїття, а в грудні 2002 року Генеральна Асамблея ООН у своїй резолюції 57/249 проголосила 21 травня Всесвітнім днем культурного розмаїття в ім'я діалогу і розвитку.

У цьому ж документі ООН запропонувала всім державам-членам, міжурядовим органам, організаціям системи Організації Об'єднаних Націй і відповідним неурядовим організаціям, серед іншого, інформувати громадськість про цінність і важливість розмаїття культур і, зокрема, сприяти за допомогою освіти та засобів масової інформації усвідомленню позитивної ролі культурного розмаїття.

Ще цього дня:

1904 - У Парижі засновано Міжнародну федерацію футбольних асоціацій (ФІФА). Сьогодні їй виповнюється 120 років;

1916 - У Великій Британії вперше у світі запроваджено "літній" час;

1918 - У Києві представники різних партій сформували Український національно-державний союз;

1928 - Волт Дісней отримав патент на монопольне використання образу Міккі Мауса;

1992 - Кримський парламент скасував референдум про незалежність Криму, який планували на серпень;

2000 - На референдумі у Швейцарії більшість жителів проголосували за розширення відносин з Євросоюзом.

2006 - На референдумі населення Чорногорії проголосувало за незалежність від Сербії.

Церковне свято

Цього дня вшановують пам'ять святої Олени, яка жила в 3-4 століттях. Вона була матір'ю римського імператора Костянтина I і відома своєю діяльністю з поширення християнства. За її ініціативою в Єрусалимі було проведено розкопки, під час яких було знайдено Гроб Господній, Животворящий Хрест та інші реліквії.

Іменини: Федір, Кирило, Костянтин, Михайло, Олена, Ярослав.