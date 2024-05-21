Позачергові вибори президента Ірану заплановано на 28 червня

Позачергові президентські вибори в Ірані, які організовують у зв'язку із загибеллю іранського президента Ібрагіма Раїсі, заплановано на 28 червня, повідомляє в понеділок телеканал "Аль-Арабійя".

За даними іранських ЗМІ, реєстрація кандидатів відбудеться з 30 травня до 3 червня. Терміни проведення передвиборчої кампанії - з 12 червня до ранку 27 червня.

Напередодні гелікоптер із президентом Ірану зазнав аварії в гірській місцевості під час сильного туману на північному заході країни, недалеко від кордону з Азербайджаном. У понеділок вранці стало відомо, що всі люди, які перебували у вертольоті, загинули. Зокрема, крім президента, загинув глава МЗС Ірану Хосейн Амір Абдоллахіан.

У понеділок верховний лідер Ірану Аятолла Алі Хаменеї підтвердив, що перший віце-президент Ірану Мохаммад Мохбер виконуватиме обов'язки президента країни. Хаменеї також повідомив, що у Мохбера буде максимум 50 днів, щоб провести президентські вибори в країні.

Крім того, за даними іранських ЗМІ, заступника голови МЗС Ірану Алі Багері Кані призначено виконувачем обов'язків міністра закордонних справ.