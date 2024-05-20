Двоє цивільних постраждали внаслідок російського обстрілу Білозерки

У понеділок увечері окупанти обстріляли Білозерку Херсонської області, в результаті постраждали 74-річний чоловік і 64-річна жінка, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Увечері російська армія атакувала Білозерку. Під ворожий удар потрапили двоє людей - 74-річний чоловік та жінка, 64 років. В обох мінно-вибухові травми. Потерпілих шпиталізували. Нині медики їх дообстежують", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі.