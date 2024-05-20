Єгипет закликає Ізраїль відкрити всі КПП на кордоні із Сектором Гази

Глава МЗС Єгипту Самех Шукрі в понеділок закликав Ізраїль відкрити всі КПП на кордонах Сектора Гази, щоб забезпечити доставку гуманітарної допомоги до анклаву, повідомляє ЕФЕ.

"Шукрі звернувся до Ізраїлю із закликом відкрити всі КПП із Сектором Гази, щоб тривала доставка допомоги, якої гостро потребує населення анклаву", - інформує агентство.

Шукрі пояснив, що постачання допомоги через КПП "Рафах" на кордоні Єгипту із Сектором Гази "мало припинитися" через ізраїльські операції в цьому районі.

Допомога, яку наразі до Сектора Гази доставляють морським шляхом, за словами Шукрі, не досягає анклаву.

Він додав, що гуманітарна ситуація в Секторі Гази залишається "однією з найтрагічніших у наш час".

У понеділок Шукрі в Афінах провів переговори зі своїм грецьким колегою Георгосом Герапетрітісом. Міністри, зокрема, обговорили ситуацію в Секторі Гази.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), як і раніше, тримає контроль над КПП "Рафах", який із палестинського боку зайняли ізраїльтяни кілька тижнів тому. Крім того, ЦАХАЛ веде дії у Філадельфійському коридорі - смузі землі завдовжки 14 км, що служить буферною зоною на кордоні між Єгиптом і Сектором Гази.

Рафах - останній великий населений пункт у Секторі Гази, у якому Ізраїль ще не проводив великих операцій проти воєнізованих палестинських угруповань. Ситуація ускладнюється тим, що саме в Рафаху скупчилися численні переміщені особи з інших районів Сектора Гази. Ізраїльське військове командування наполягає на тому, що штурм необхідний, оскільки в Рафаху перебувають великі підрозділи військового крила ХАМАС.

Зі свого боку деякі ізраїльські ЗМІ наголошують, що доки ЦАХАЛ готується штурмувати Рафах, бійці ХАМАС поступово повертаються до районів Сектора Гази, звідки раніше їх вибили ізраїльські військовослужбовці.