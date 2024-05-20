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17:24 20.05.2024

У ЄС закликали припинити напади на медичні заклади на палестинських територіях

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У ЄС закликали припинити напади на медичні заклади на палестинських територіях

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель і член Єврокомісії з антикризового управління Янез Ленарчич заявили, що від початку конфлікту в Секторі Гази 31 із 36 лікарень було пошкоджено або зруйновано, закликали припинити такі напади.

"Решта лікарень у Газі функціонують частково і працюють із серйозними обмеженнями. Через важку ситуацію багато хто з них опинився на межі краху або був змушений закритися. Доступ до невідкладної медичної допомоги стає ще більш важливим у той час, коли палестинці в Газі живуть під постійним обстрілом, і понад 9 тис. тяжкопоранених людей ризикують померти через відсутність адекватної медичної допомоги", - ідеться в опублікованій у понеділок у Брюсселі спільній заяві Борреля та Ленарчича.

У документі наголошується, що з 7 жовтня 2023 року ВООЗ зафіксувала загалом 890 нападів на медичні заклади, з них 443 сталися в Секторі Гази і 447 - на Західному березі річки Йордан.

"Напади (....) позбавляють людей життєво необхідного лікування. Такі напади мають припинитися", - заявили високопоставлені європейські чиновники.

ЄС також занепокоєний триваючими нападами на об'єкти системи охорони здоров'я на Західному березі Йордану, де протягом останніх місяців було "навмисно пошкоджено більше ніж 50 медичних закладів і 300 машин швидкої допомоги", повідомили Боррель і Ленарчич.

Водночас вони наголосили, що, "згідно з міжнародним гуманітарним правом, ЄС рішуче засуджує використання лікарень для будь-яких цілей, окрім медичних".

У своїй заяві з приводу нападів на медичну і цивільну інфраструктуру в Секторі Гази і на Західному березі річки Йордан представники ЄС закликали до негайного припинення вогню, беззастережного звільнення всіх заручників і повного гуманітарного доступу до населення, яке цього потребує.

Теги: #сектор_газа #ізраїль #єс

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