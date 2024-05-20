Ситуація на фронті напружена, але контрольована

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Ситуація на фронті залишається напруженою, але контрольованою, інформує Генеральний штаб ЗСУ станом на 22:30 вечора неділі.

"Ситуація на фронті залишається напруженою, але контрольованою. Сили оборони продовжують рішуче протидіяти спробам противника просунутися в глибину території України, спрямовують зусилля на зрив виконання окупантами планів наступу", - сказано в повідомленні.

Так, від початку минулої доби російські окупанти завдали чотири ракетні удари із застосуванням п'яти ракет, 35 авіаударів із застосуванням 38 КАБів, понад 409 ударів дронами-камікадзе, здійснили майже три тисячі обстрілів позицій українських військ із різних видів озброєння, зокрема, майже 90 із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На харківському напрямку від початку доби відбулося 11 бойових зіткнень. Окупанти завдавали авіаударів і не полишали спроб прорвати українську оборону біля Вовчанська, Стариці, Липців і Зеленого. У відповідь українські військові завдали загарбникам відчутних втрат, інформація про які уточнюється.

За попередніми даними, загальні втрати ворога протягом доби на цьому напрямку становили 114 осіб. Також противник втратив 30 одиниць озброєння та військової техніки, з них три танки, одна бойова броньована машина, вісім артилерійських систем, 10 БПЛА та вісім одиниць автомобільної техніки.

На куп'янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу склала 12. Сили оборони успішно відбили атаки ворога біля населених пунктів Синьківка, Іванівка, Берестове.

На лиманському напрямку противник активних дій не проводив. Водночас українські військові тримали ворога під вогняним контролем, мали успіх на окремих ділянках. Ситуація контрольована, проводяться заходи зі зміцнення оборонних рубежів.

Від початку доби жорсткі бої тривали на сіверському напрямку. Тут протягом минулого дня окупанти здійснили 23 спроби прорвати оборону українських військ. Ворог намагався вклинитися в оборону поблизу Білогорівки, атакував 17 разів. Успіху не мав і зазнав значних втрат, а саме: 53 особи вбитими та пораненими, 14 одиниць озброєння та військової техніки, з них: два танки, та 11 бойових броньованих машин і ще один засіб РЕБ.

На краматорському напрямку ворог 14 разів намагався прорвати оборону українських військ поблизу населених пунктів Калинівка, Нове, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка. Для підтримки дій своїх штурмових підрозділів застосовував керовані авіаційні бомби. Безуспішно.

Інтенсивно ворог атакував українських захисників на покровському напрямку. Тут протягом дня агресор здійснив 25 штурмів позицій Сил оборони, намагався наростити зусилля вогневого контролю на окремих ділянках, завдаючи авіаударів із застосуванням КАБів. На напрямку Нетайлове-Яснобродівка триває бій. Силами оборони проводяться заходи щодо стабілізації обстановки.

Попередні втрати противника на цьому напрямку склали: 118 окупантів вбитими і пораненими, знищено один танк і 2 бойові броньовані машини, Крім того, ще один танк, дві бойові броньовані машини і дві артилерійські системи пошкоджено.

На курахівському напрямку кількість боїв склала 10. Загарбники намагаються просунутися в населені пункти Георгіївка, Парасковіївка, Новомихайлівка та Водяне. Українські захисники відбили всі атаки. Ситуація контрольована.

На времівському напрямку противник здійснив чотири безуспішні спроби прорвати оборону українських військ у напрямку Старомайорського та Урожайного. Успіху не мав.

На придніпровському напрямку окупанти намагалися шість разів відтіснити українські підрозділи від Кринків. У ході боїв російські загарбники успіху не мали. За даними Генштабу, українські військові не допустили втрати своїх позицій.

"Українські воїни завдають окупантам відчутних втрат, активно застосовують засоби вогневого ураження по живій силі ворога та техніці. Здійснюють заходи щодо поліпшення тактичного положення, за можливості рухаються вперед, витісняючи російських окупантів з їхніх позицій", - підсумували у зведенні.