ЄС згорнув військову навчальну місію в Малі

Євросоюз остаточно згорнув військову навчальну місію в Малі, в суботу країну залишили останні її учасники, повідомив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель.

"Місія EUTM в Малі підтримувала збройні сили Малі та об'єднані сили G5 Sahel force, допомагаючи силам безпеки і оборони Малі, що розвиваються, боротися з тероризмом. Ця місія завершилася, однак ми зберігаємо увагу до Сахеля і посилюватимемо співпрацю з країнами Гвінейської затоки", - написав він у соцмережі Х.

Борель висловив подяку військовослужбовцям-учасникам, зазначивши, що через навчання пройшли понад 20 тисяч військових армії Малі.

Він зазначив, що після військових переворотів у Нігері, Малі та Буркіна-Фасо терористичні сили в регіоні зміцніли, а нові суб'єкти підтримки безпеки не можуть належним чином протистояти їм.

"Канали діалогу та співробітництва залишаються відкритими для тих, хто хоче співпрацювати з ЄС", – додав Боррель.

Як повідомлялося раніше, миротворчий контингент ООН, який залишає Малі на вимогу його влади, напередодні залишив дев'яту з 12 баз миротворців у країні, повідомляють західні ЗМІ.