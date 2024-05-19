Події

20:27 19.05.2024

На фронті найскладніша ситуація на сіверському напрямку, на краматорському і придніпровському атак стало менше

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На фронті найскладніша ситуація на сіверському напрямку, на краматорському і придніпровському атак стало менше
Фото: https://t.me/ministry_of_defense_ua

Найскладніша ситуація зберігається на сіверському і покровському напрямках, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 19.30 неділі, опублікованій у телеграм-каналі Генерального штабу ЗСУ.

"Найгарячіше сьогодні на сіверському напрямку. Від початку доби в районах Білогорівки, Верхньокам'янського, Роздолівки та Івано-Дар'ївки відбито 22 ворожі атаки. Ще одне бойове зіткнення триває. Українські військові тримають оборону та перешкоджають реалізації ворогом загарбницьких намірів. Окупанти продовжують тиснути і на покровському напрямку. 25 разів від початку доби ворог намагався прорвати тут нашу оборону. Сім сутичок від загальної кількості боїв на цьому напрямку ще тривають", - йдеться у зведенні.

Як зазначають у Генштабі, нині динаміка бойових зіткнень зберігається. Від початку доби відбулося 105 бойових зіткнень.

На харківському напрямку удари керованими авіабомбами, з початку доби відбулося 11 бойових зіткнень, з яких чотири тривають. На куп'янському напрямку Сили оборони вже відбили десять ворожих атак, ще дві - тривають.

"На краматорському та придніпровському напрямках надвечір інтенсивність ворожих атак дещо знизилася. На кожному з напрямків ще триває по одному бойовому зіткненню. На інших напрямках без суттєвих змін. Українські захисники продовжують мужньо стримувати ворога та завдавати йому максимальних втрат у живій силі та техніці", - йдеться у зведенні.

Станом на 16:00 повідомлялося про 90 бойових зіткнень на фронті, зокрема 21 на північному і 23 на покровському напрямках.

 

Теги: #війна #ситуація

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