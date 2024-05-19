Окупанти обстріляли Куп'янський район Харківщини, загинули 5 мирних жителів, ще 9 постраждали - поліція

Збройні сили РФ у неділю вранці обстріляли Новоосинове і Ківшарівку Куп'янського району Харківської області, є жертви і постраждалі серед мирного населення.

"Загинули чоловіки 64, 65 і 58 років, а також дві жінки 56 і 72 років. Поранено п'ять чоловіків і чотири жінки. Їм надають медичну допомогу", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Національної поліції в Харківській області.

За попередніми даними, обстріл вівся з реактивної системи залпового вогню "Ураган".

Розпочато досудове розслідування за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.