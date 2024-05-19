Події

15:11 19.05.2024

Окупанти обстріляли Куп'янський район Харківщини, загинули 5 мирних жителів, ще 9 постраждали - поліція

1 хв читати

Збройні сили РФ у неділю вранці обстріляли Новоосинове і Ківшарівку Куп'янського району Харківської області, є жертви і постраждалі серед мирного населення.

"Загинули чоловіки 64, 65 і 58 років, а також дві жінки 56 і 72 років. Поранено п'ять чоловіків і чотири жінки. Їм надають медичну допомогу", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Національної поліції в Харківській області.

За попередніми даними, обстріл вівся з реактивної системи залпового вогню "Ураган".

Розпочато досудове розслідування за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Теги: #харківська_область #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:19 19.05.2024
По Черкаській Лозовій було завдано подвійного удару "Іскандер-М", серед загиблих вагітна жінка

По Черкаській Лозовій було завдано подвійного удару "Іскандер-М", серед загиблих вагітна жінка

13:35 19.05.2024
Кількість поранених у Малоданилівській громаді зросла до 16, вісім у важкому стані - поліція

Кількість поранених у Малоданилівській громаді зросла до 16, вісім у важкому стані - поліція

13:24 19.05.2024
Кількість поранених у Малоданилівській громаді зросла до 15 осіб - Синєгубов

Кількість поранених у Малоданилівській громаді зросла до 15 осіб - Синєгубов

12:54 19.05.2024
Кількість загиблих у Малоданилівській громаді зросла до п'яти осіб

Кількість загиблих у Малоданилівській громаді зросла до п'яти осіб

11:55 19.05.2024
Окупанти обстріляли село на Харківщині, двоє мирних жителів загинули, п'ятеро поранені

Окупанти обстріляли село на Харківщині, двоє мирних жителів загинули, п'ятеро поранені

11:29 19.05.2024
За добу на Харківщині одна загибла та 11 постраждалих унаслідок ворожих обстрілів - Синєгубов

За добу на Харківщині одна загибла та 11 постраждалих унаслідок ворожих обстрілів - Синєгубов

10:49 19.05.2024
Окупанти продовжують обстрілювати прикордоння Сумщини - ОВА

Окупанти продовжують обстрілювати прикордоння Сумщини - ОВА

08:56 19.05.2024
Окупанти за добу завдали близько 460 ударів по Запорізькій області, одна людина поранена - голова ОВА

Окупанти за добу завдали близько 460 ударів по Запорізькій області, одна людина поранена - голова ОВА

08:45 19.05.2024
Ворог продовжує обстрілювати Херсонську область, двоє загиблих і двоє поранених

Ворог продовжує обстрілювати Херсонську область, двоє загиблих і двоє поранених

22:21 18.05.2024
Війська РФ за минулий день здійснили 46 обстрілів 10 громад Сумської області, одна людина поранена

Війська РФ за минулий день здійснили 46 обстрілів 10 громад Сумської області, одна людина поранена

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти вдарили по центру Харкова, є постраждалі - мер

Генштаб ЗСУ: до середини дня армія РФ активізувалася на Сіверському та Харківському напрямках, на Покровському - зберігає високу інтенсивність атак

По Черкаській Лозовій було завдано подвійного удару "Іскандер-М", серед загиблих вагітна жінка

Кількість поранених у Малоданилівській громаді зросла до 16, вісім у важкому стані - поліція

Кількість поранених у Малоданилівській громаді зросла до 15 осіб - Синєгубов

ОСТАННЄ

Окупанти вдарили по Харкову КАБ, в однієї жінки гостра реакція на стрес - Синєгубов

Вертоліт із президентом Ірану здійснив жорстку посадку на північному заході країни

Окупанти вдарили по центру Харкова, є постраждалі - мер

У ХАРКОВІ КІЛЬКА ВИБУХІВ - МЕР

Генштаб ЗСУ: до середини дня армія РФ активізувалася на Сіверському та Харківському напрямках, на Покровському - зберігає високу інтенсивність атак

Дрони СБУ атакували військовий аеродром "Кущевська" і Слов'янський НПЗ у РФ - джерело

Зеленський вшанував пам'ять жертв радянських політичних репресій

Життю прем'єра Словаччини нічого не загрожує - віцепрем'єр

На Херсонщині четверо постраждалих після ворожих обстрілів - ОВА

Найближчими днями в Україні тепло, вдень до 21-26°

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА