За добу на Харківщині одна загибла та 11 постраждалих унаслідок ворожих обстрілів - Синєгубов

Фото: Харківська ОВА

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що напередодні ворожих обстрілів зазнали Вовчанськ (загинула 60-річна жінка і дістали поранень дві жінки й двоє чоловіків), Харків (пошкоджено 23 приватні будинки, 3 автомобілі, 3 гаражі та лінію електромереж, постраждало 6 людей, зокрема й діти) і Українське (поранено чоловіка).

У Курилівці внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок, газопровід і лінії електропередачі, а в Приколотному обстріл БпЛА спровокував пожежу - горів будинок.

Так само, за інформацією глави ОВА, в ніч на неділю ЗС РФ завдали авіаудару КАБ по с. Руські Тишки Харківського району.

"Обстріл КАБ по відкритій території. Без постраждалих", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.