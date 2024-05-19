Події

11:29 19.05.2024

За добу на Харківщині одна загибла та 11 постраждалих унаслідок ворожих обстрілів - Синєгубов

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За добу на Харківщині одна загибла та 11 постраждалих унаслідок ворожих обстрілів - Синєгубов
Фото: Харківська ОВА

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що напередодні ворожих обстрілів зазнали Вовчанськ (загинула 60-річна жінка і дістали поранень дві жінки й двоє чоловіків), Харків (пошкоджено 23 приватні будинки, 3 автомобілі, 3 гаражі та лінію електромереж, постраждало 6 людей, зокрема й діти) і Українське (поранено чоловіка).

У Курилівці внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок, газопровід і лінії електропередачі, а в Приколотному обстріл БпЛА спровокував пожежу - горів будинок.

Так само, за інформацією глави ОВА, в ніч на неділю ЗС РФ завдали авіаудару КАБ по с. Руські Тишки Харківського району.

"Обстріл КАБ по відкритій території. Без постраждалих", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

Теги: #харківська_область #обстріли

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